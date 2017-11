Delta 24. Ivo Heinloo, II

* Stuudiokülaline on lauljanna Hedvig Hanson, kes on värskelt ilmutanud uue, sisemisest helgusest kantud albumi "Talvine soojus". (Ivo Heinloo) * Täna on 75. sünnipäev Vene tšellistil Natalja Gutmanil. See oli aastal 1972, kui praeguseks üheks maailmas enim nõutud solistiks ja ansamblipartneriks saanud ja tšellokuningannaks tituleeritud Gutman astus esimest korda koos ERSO-ga Estonia kontserdisaali lavale. Sellest ajast peale on tema side Eesti muusikaeluga olnud väga tugev. (Ivo Heinloo)