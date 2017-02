Delta 24. Jaan Leppik, II

* Saatekülaline on Kalev Kuljus, kes 2003ndast aastast töötab NDR Elbphilharmonie orkestri soolo-oboemängijana. Tänavu jaanuari alguses Hamburgis avatud Euroopa uhkema kontserdimaja Elbphilharmonie avakontserdil esitas Kalev Kuljus esimese osa "Paan"" Benjamin Britteni oboerepertuaari kuuluvast tippteosest "Kuus Ovidiuse metamorfoosi". Elbphilharmonie ehk Elphi asub Hamburgis Elbe jõe kaldal ning selle saal on Euroopa suurimaid ning akustiliselt üks paremaid. Uurime Kalev Kuljuselt tema töö kohta ning räägime ka suurejoonelisest uhkest kontserdimajast. * Stuudios on Rainer Sarnet, kelle fantaasiafilm "November" on kinolevis vaadatav. Linateos põhineb Andrus Kivirähki romaanil "Rehepapp ehk November". See on muinasjutufilm täiskasvanutele, kus saavad kokku must huumor ja romantiline armastus. Filmi tegevus toimub paganlikus Eesti külas, kus ahned ja juhmid külaelanikud pistavad rinda nii Katku, Vanapagana kui krattidega. Loo peategelane on noor talutüdruk Liina