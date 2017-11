Delta 24. Johan Randvere, II

* Lossimuusika on kontserdisari, mille eesmärk on pakkuda kõrgetasemelist klassikalist muusikat ainulaadse akustikaga Kadrioru lossi barokses peasaalis. Eeloleval nädalavahetusel saab kammerlikumas vormis tutvuda ERSO solistidega - Signe Sõmer ja Levi-Danel Mägila esitavad koos Johan Randverega Griegi ja Poulenci muusikat. Muusikud on stuudios - räägitakse koosmusitseerimisest nii orkestris kui kammerkoosseisus. (Johan Randvere) * Klassikalise muusika rokkstaar David Garrett andis Klassikaraadiole eksklusiivintervjuu. Garretit on nimetatud popstaaride Paganiniks ja viiulimängijate Jimi Hendrixiks. Ta on rahvusvaheline superstaar, kelle repertuaaris hägustuvad piirid Metallica ja Mozarti vahel. Võrdse pühendumusega mängib Garrett kontserdilavadel nii virtuoosseid klassikapalu kui ka tuntud rokkmuusika hitte. 9. detsembril annab nimekas viiuldaja oma eelmisel aastal alanud maailmaturnee „EXPLOSIVE – LIVE“ raames kontserdi Tallinnas. (Johanna Mängel) Saatejuht on Johan Randvere.