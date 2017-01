Delta 24. Miina Pärn, II

* Tallinna Linnateatri Panso saalis saab näha seitsme Noorsooteatri/Linnateatri peakunstnike töid. Jalutasime näitusel koos kuraator Kustav-Agu Püümaniga, kes iseloomustas tabavalt kõiki teatri peakunstnikke ning avas selle kulissidetaguse ameti olemust. "Teater on ajastu sanitar, selle mõtete ja tunnete võimendaja, võluriik, kuhu minnes unustad elumured. Lavastaja ja kunstnik on võlumaailma loojad-arhitektid," ütleb pikaaegne Linnateatri kunstnik. * Täna algab dokumentaalfilmifestival Docpoint Tallinn 2017. Sel aastal on oluline roll ka Eesti filmidel, mida on kavas lausa seitse. Festivali tutvustab programmijuht Filipp Kruusvall.