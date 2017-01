Delta 24. Kaisa Jõhvik, I

* Järgmisel nädalal esietendub Kanuti Gildi SAALis performatiivne installatsioon-lavastus "Kapriisid II". Etenduskunstnik Henri Hütt ja maalikunstnik Mihkel Ilus on stuudios, et kapriisid pisut lahti mõtestada. * Tartu Ülikooli Kammerkoor annab täna Tartu Ülikooli aulas ja eeloleval pühapäeval Tallinnas, Kadrioru lossis kontserdi "Mets talvel". Kõlab koorimuusika 17. sajandist tänapäevani välja ning koori ees on külalisdirigent Lodewijk van der Ree. Stuudios on Andrus Rehemaa, Nele Dresen ja Robert Pirk. (Hedvig Lätt)