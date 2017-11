Delta 24. Marie Pullerits, I

* Eile algas Noorte Stuudio sügishooaeg. Klassikaraadio on sel aastal fookusesse võtnud noorteorkestrid ning novembrikuu kolmapäevadel annab selles sarjas raadiokontserdi viis orkestrit. Eile esines Tubina saalis Eller Sümfionett Lilyan Kaivi dirigeerimisel. Kontsert on järelkuulatav Klassikaraadio kodulehel. Mõtteid ja muusikat eilsest saatest. (Liina Vainumetsa) * Täna, hingedepäeval, tuleb taas ettekandele Tõnu Kõrvitsa viimaste aastate üks olulisemaid teoseid „Lageda laulud“ Emily Brontë tekstidele. Esitavad Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester Risto Joosti juhatusel. Helilooja Tõnu Kõrvits räägib teose kahe aastasest eduloost. Klassikaraadios algab ülekanne Tallinna Jaani kirikust kell 19. (Kersti Inno) Saatejuht on Marie Pullerits.