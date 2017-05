Delta 24. Lisete Velt, I

* Kontserdisarja “Peadirigendid" lõpetab Eesti Filharmoonia Kammerkoori eelmine peadirigent Daniel Reuss kavaga, mida võiks nimetada Madalmaade ja Eesti abieluks. Klasikaraadio teeb kontserdist täna õhtul otseülekande. (Anne Prommik) * Filmikomm. (Tõnu Karjatse) * Sel laupäeval toimub Eesti Rahva Muuseumis kooride kontsert „Sahtlist saali“. See on "Tärkava koorihelilooja programmi” galakontsert. Sündmust tutvustavad Tartu Ülikooli akadeemilise naiskoori laulja ja "Tärkava helilooja programmi" korraldustoimkonna liige Karoliina Kalda, TÜ akadeemilisenaiskoori ja TÜ kammerkoori dirigent Triin Koch ja Tartu akadeemilise meeskoori dirigent Kuno Kerge. (Liina Vainumetsa) Saatejuht on Lisete Velt.