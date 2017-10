Delta 24. Kaisa Jõhvik, I

Kaisa Jõhvik, I

Stuudios on kitarrist Merje Kägu, kelle projekt “Kui vaikus laotub” loob sildu klassikalise, improvisatsioonilise ja maailmamuusika vahel – kokku tulevad muusikud Hispaaniast, Brasiiliast, Belgiast, Rootsist, Soomest ja Eestist. Eestis antakse neli kontserti jagamaks muusikat ja mõtteid, mis on kogunenud mitmete aastate jooksul kodumaalt eemal õppimise ajal. Kõlab Merje Kägu muusika: * Aeg kasvada * To Find Yourself Is To Lose Yourself