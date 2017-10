Delta 24. Miina Pärn, II

* Loomingu Raamatukogu avaldas augusti lõpul Virginia Woolfi jutukogu “Kirjutamata romaan ja teisi jutte”. Selle on eesti keeled tõlkinud Mirjam Parve, kellega kõneleme Woolfi maailmast, armastusest sõna vastu ning sellest, miks ei ole vaja Virginia Woolfi karta. * Stuudiokülaline on Vootele Ruusmaa, kes andis välja oma esimese autoriplaadi. Poeetiline album kannab pealkirja “Audioluule reisipäevik” ning on inspiratsiooni saanud mitmetelt reisidelt. Kõneleme varem peamiselt teatrimuusikat kirjutanud heliloojaga sõna- ja helikunsti ühendamisest ning paikadest, mis tema luuletuste kaudu albumile on jõudnud.