Delta 24. Tarmo Tiisler, II

Tarmo Tiisler, II

* Ansambel Vox Clamantis annab homme kontserdi Niguliste muuseum-kontserdisaalis. Gregooriuse koraalide kõrval tuleb Eesti esiettekandes esitusele Helena Tulve teos „You and I” ning kõlavad ka Eliann, Jakob ja Nathan Tulve elektroonilised teosed. Stuudios on ansambli kunstiline juht Jaan-Eik Tulve. (Tarmo Tiisler) * Tartu stuudios on külas Tartu Elektriteatri programmijuht Elo Vilks ja produtsent Mihkel Salk. Väärtfilmikino Tartu Elektriteater alustab eeloleval esmaspäeval, 2. oktoobril hooaega Eesti Rahva Muuseumi Hurda saalis eestimaise kavaga, et oktoobri keskel liikuda ajutisele pinnale Tartu ülikooli kirikus, kus pakutakse tihedat programmi. Novembris aitab Elektriteatri tiim korraldada Tartus Pimedate Ööde Filmifestivali seansse Ateena kinos. (Liina Vainumetsa) * Vanemuises esietendub EV100 teatrisarjas lavastus “Rännakud. Maarjamaa laulud” - 1920ndate keeleplahvatusest inspireeritud lavastus, milles on ühendatud nii draama kui kaasaegne tants. Kommenteerivad teksti autor ja lavastaja Tiit Palu ning näitleja Margus Jaanovits. (Hedvig Lätt)