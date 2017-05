Delta 24. Marie Pullerits, I

Marie Pullerits, I

* Paavo Järvi debüteeris üleeile La Scalas. Laupäeva hilisõhtul debüteeris maailma kuulsaima ooperimaja laval esimene eestlasest ooperidirigent Paavo Järvi (Mozarti ooper "Don Giovanni", nimiosas ületamatu Thomas Hampson). 1778. aastal avatud Milano La Scala ooperimaja on lauljate jaoks pühamu, mille lavale pääsemisest unistavad kõik. Eestlastest esimesena laulis La Scala põhilaval Annely Peebo, seejärel Ain Anger. Balletti on seal juhatanud Vello Pähn. Esimese eestlasest ooperidirigendi Paavo Järviga vestleb Milanos laulmist tudeeriv Ille Saar. * Täna annavad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis külaliskontserdi Marina Chiche (viiul) ja Mihkel Poll (klaver). Kaastegevad Johanna Vahermägi (vioola) ja Henry-David Varema (tšello). Stuudios on Marina Chiche ja Johanna Vahermägi. (Marie Pullerits) * Täna algab Tartus rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. Juba neljateistkümnendat korda toimuva festivali seekordne teema on "Seitsme maa ja mere taga"