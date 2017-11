Delta 24. Marge-Ly Rookäär, I

* Täna õhtul on Tallinna Kammerorkestri ees on solisti ja dirigendina Rainer Honeck - Viini Riigiooperi ja Viini Filharmoonikute esimene viiul. Kavas on Viini klassikud ja Johann Strauss. Klassikaraadio teeb kontserdist ülekande kell 19. (Kersti Inno) * Stuudios on dirigent Lauri Breede tutvustamaks 12. novembril toimuvat kontserti, millega Tartu Rahvaülikool tähistab 30. sünnipäeva. Samuti meenutab ta oktoobri lõpus kahe kooriga toimunud kontserdireisi Peterburi Jaani kirikusse, aga kõne all on ka koorijuhtide tänased mured: kuidas mehed laulma saada, kas kooride pidamine on harrastajatele majanduslikult jõukohane ja kas noored veel näevad koorijuhi elukutses tulevikuperspektiivi. (Liina Vainumetsa)