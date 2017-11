Delta 24. Tarmo Tiisler, I

Tarmo Tiisler, I

* Eeloleval nädalavahetusel ühendavad jõud kontserdiks “Symphony meets Jazz” dirigent Paul Mägi ja saksofonist Lembit Saarsalu. Vanemuise sümfooniaorkester Paul Mägi dirigeerimisel esineb koos Lembit Saarsalu ja Trio X-iga Rootsist. Kontserti tutvustavad Paul Mägi ja Lembit Saarsalu. Klassikaraadio teeb pühapäevaset kontserdist ülekandega algusega kell 16. (Liina Vainumetsa, Ivo Heinloo) * Stuudiokülaline on koorijuht ja laulja Endrik Üksvärav, kelle kammerkoor Collegium Musicale pärjati EBU koorikonkursil Let The Peoples Sing peavõitjaks. Räägime koorimuusikaesteetikast, Endriku lauluõpingutest ja esinemistest laias maailmas.