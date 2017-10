Delta 24. Kersti Inno, 1

* Tallinna Filharmoonia alustab laupäeval uut kontserdihooaega. Tallinna Kammerorkestrile on see juubelihooaeg, mida tähistatakse põnevate kontserdisarjadega. Stuudios on Tallinna Filharmoonia kunstiline juht ja Tallinna Kammerorkestri peadirigent Risto Joost. (Kersti Inno) * Trompetist Indrek Vau pälvis tänavu Helikunsti sihtkapitali aastapreemia silmapaistva solisti ja väsimatu eesti muusika salvestajana. Vestleme trompetimängust ja eesti trompetimuusikast. (Kersti Inno)