Delta 24. Robert Staak, II

Robert Staak, II

* Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool peab täna sünnipäeva. Kuidas elab Otsa-kool, kuidas tähistatakse kooli 98.ndat aastapäeva ja mis on plaanis eeloleval Muusikapäeval, räägivad stuudios klassikasuuna arendusjuht Lembi Mets ja rütmimuusikaosakonna õpetaja Toivo Unt. (Robert Staak) * Tartu Kunstimuuseumi teisel korrusel avatakse rahvusvaheline grupinäitus „Muuseumi koreograafia“. Näitus koondab koreograafia ja tantsu vahenditega kunstimuuseumi konteksti uurivaid teoseid ja keskmes on eksponaatide asemel publik. Tartmusi 1. korrusel näeb skulptor Art Allmäe isikunäitust „Paint It Black II”. Lähemalt räägivad kuraatorid Hanna-Liis Kont ja Joanna Hoffmann. (Hedvig Lätt) Saatejuht on Robert Staak.