Delta 24. Tarmo Tiisler, II

* Stuudios on David Vseviov, Vikerraadio kuulajate lemmiksaate “Müstiline Venemaa” autor. Saatesari tähistab 20. sünnipäeva just lõppeval nädalal, kui saab sajand miljonite inimeste elukäiku muutunud Suurest Sotsialistlikust Oktoobrirevolutsioonist. * Homme on Tartus Lõuna-Eesti koorimuusika maraton, millest võtab osa 41 koori. Piletitulu läheb Tartu Maarja kiriku taastamiseks. Suursündmusest räägivad Tiigi Seltsimaja koorimuusika peaspetsialist Riho Leppoja ja koorijuht Vilve Maide. (Hedvig Lätt).