Delta 24. Kadri Toomeste, II

* Ansambel U: naaseb sarjaga "URR" Eesti Raadio 1. stuudiosse ning teeb oma särava ja tegusa hooaja lõppkontserdil kummarduse Itaalia 20. sajandi teise poole ühele olulisemale heliloojale Franco Donatonile. Kava tutvustab Tarmo Johannes. Ülekanne Klassikaraadios algab täna kell 19. (Johanna Mängel) * Täna annab soolokontserdi Age Juurikas, Klassikaraadio salvestab. Pianisti kommentaar esitatavale repertuaarile. (Tiina Kuningas) * 1.-4. maini toimus New Yorgis rahvusvaheline konverents "Arvo Pärt. Sounding the Sacred", mille korraldas New Yorgi Püha Vladimiri seminari juures tegutsev Arvo Pärt Project. Konverentsil osales 20 teadlast, kes lähtusid oma ettekannetes erinevatest valdkondadest ja aspektidest: ajaloolis-kultuuriline taust, arhitektuur, teoloogia ning suhteliselt uus teadusharu " sound studies. Kohal käis Karin Kopra.