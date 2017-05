Delta 24. Jaan Leppik, II

* Täna algab Mailaul. Juba neljateistkümnendat korda toimuval Tartu autorilaulufestivali keskmes on muusik, kes esitab enda loomingut ise. Festivali missioon on autorilaulu laiem teadvustamine ja väärtustamine. Stuudios on Mailaulu peakorraldaja Juhani Jaeger. (Jaan Leppik) * Kirjandusfestivali Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik ja muusik Lauri Sommer. Järgmisel nädalal toimuva festivali teema on "Seitsme maa ja mere taga" viidates rännakutele nii ruumis, ajas kui iseendas. Lauri Sommer on stuudios. Saatejuht on Jaan Leppik.