Delta 24. Keiu Virro, II

* Vaba Lava kutsub kõiki etenduskunstnikke, vabatruppe ja projektiteatreid osalema Vaba Lava 2017/2018. hooaja kuraatoriprogrammi ja EV 100 teatriprogrammi "Sajandi lugu" rahvusvahelisel ideekonkursil. Taotluste esitamise tähtaeg on juba üsna pea - 31. jaanuaril 2017. Kuraatoriprogrammi ideekonkursist ja EV 100 lavastuse konkursist räägivad Vaba Lava poolelt Kristiina Reidolv ja NUKU poolelt Hannele Känd. * Eesti Jazzliit alustab aastat Valter Ojakääru mälestuskontserdiga. Džässmuusikat aastakümneid nii raadios kui televisioonis tutvustanud Valter Ojakäär oli ka erakordselt viljakas helilooja. Ojakääru kirjutatud muusikat esitavad 20. jaanuaril NO99 jazzklubis toimuval kontserdil paljud tuntud Eesti džässmuusikud. Stuudios on Jazzliidu tegevjuht Ivi Rausi. (Ivo Heinloo) Saatejuht on Keiu Virro.