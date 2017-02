Delta 24. Mingo Rajandi, I

* Lõppenud nädalavahetusel toimus Tartus kahepäevane segakooride võistulaulmine, mõtteid kohapealt. (Marge-Ly Rookäär) * Stuudios on tantsija ja koreograaf Raho Aadla. Põhjuseid selleks kohtumiseks on kaks- 12. veebruaril etendub Endla küünis tema tantsulavastus "DI" ning ühtlasi on ta üks Jüri Naela EMTA füüsilise teatri magistrikursuse tudengitest. Nii räägib ta ka erakordselt intensiivsest õppeprotsessist. (Keiu Virro)