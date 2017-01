Delta 24. Kadri Toomeste, I

* Täna toimub Kultuurikatlas Mirjam Tally autorikontsert, kammerkoor Collegium Musicale esituses kõlab tema 2009-2016 aastal kirjutatud koorilooming. Kavas on ka värske eestikeelne teos "Tuleta meelde armastust". Kontsert lõpetab Mirjam Tally heliloojaresidentuuri Eesti Kontserdi juures. Mirjam Tally koorimuusikast räägib koori dirigent Endrik Üksvärav. Klassikaraadio salvestab autoriõhtu. (Lisete Velt) * Teatriluup. Peagi esietenduvad noorte koreograafide sarja Premiere selleaastased lavastused. Hetkel on koreograafid Sigrid Savi ja Keity Pook residentuuris Euroopa kõigepõhjapoolsemas linnas Hammerfestis. Teatriluup käis neil seal külas ja uuris, kui kaugel on lavastused ja kuidas näevad välja virmalised. (Keiu Virro) * Tartu Kunstimaja 2. korruse näitusesaalides avati E-Kunstisalongi 20. tegevusaastat tähistav näitus "Kulda väärt kunst". Lähemalt räägib kunstisalongi juhataja ja näituse kuraator Tiia Karelson. (Hedvig Lätt)