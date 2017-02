Delta 24. Tarmo Tiisler, II

* Üle pika aja on võimalik kuulata Siiri Sisaski esinemist. Pühapäevane kontsert on pühendatud Eesti Vabariigi saabuvale aastapäevale ning ettekandele tulevad isamaalised laulud, teiste seas armastatud "Teel koju" ja "Mis maa see on" jt. Siiri Sisask on stuudios. (Tarmo Tiisler) * Saue Muusikakool tähistab 20ndat sünnipäeva muusikanädalaga, mille lõpetab homne galakontsert. Stuudios on Saue Muusikakooli direktor Kristiina Liivik. (Tarmo Tiisler) * Tartu Kunstimajas avatakse Enn Tegova, Maarja Nõmmiku ja Elo Mai Mikelsaare näitused. (Hedvig Lätt)