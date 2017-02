Delta 24. Marie Pullerits, II

* Saatekülaliseks on laiahaardeline kirjanik ja akadeemik Jaan Undusk, kes sai jaanuaris 2016. aasta Eesti Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemia oma teose "Eesti kirjanike ilmavaatest" eest. Räägime, milline see ilmavaade olnud on ja mis seda kujundab, aga ka Jaan Unduski enda kirjanduslikust tegevusest ja vaadetest. (Mareie Pullerits) * Kohtumine nahakunstnik Maarja Unduskiga, räägime nahakunsti olemusest ning näitusest "Sajajoon". (Kärt Kelder) * Eeloleval pühapäeval esietendub KUMU auditooriumis Grete Grossi täispikk kaasaegse tsirkuse sooloteos "Ahelad". Omavahel põimuvad visuaalkunst, elav muusika, õhuakrobaatika ja luule. Grete Gross kommenteerib. (Mareie Pullerits)