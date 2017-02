Delta 24. Ivo Heinloo, I

* Valmis esimene eestikeelne tervikkäsitlus Arvo Pärdi tintinnabuli-stiilist. Leopold Brauneissi artiklikogumik "Arvo Pärdi tintinnabuli-stiil: arhetüübid ja geomeetria" on Pärdi eriomase kompositsioonitehnika seni kõige põhjalikum käsitlus maailmas. Lähemalt räägivad kogumiku autor ja väljaandjad. * Arhiiviminutid. 15. veebruaril on helilooja Eero Liivese 125. sünniaastapäev. Eero Liivese sageli mängitud palaks on "Presidendi marss", mis 1923. aastal vahetas tseremooniatel välja Soomest sisse toodud traditsionaali "Porilaste marss". Kuulame Eero Liivese "Presidendi marssi" ajalooliselt salvestuselt aastast 1939 (Liina Vainumetsa). * Stuudios on Eesti-Poola kultuurisuhete edendaja Zuzanna Brunka, kes on olnud seotud Eesti Päevade korraldamisega Poolas ja toimetab ka Eesti-teemalist internetiportaali. Juttu tuleb muuhulgas sellest, kuidas Brunka Eesti muusika enda jaoks avastas.