Delta 24. Kaisa Jõhvik, II

* Möödunud nädalalõpul jagati Eesti Muusikaauhindu. Stuudios on albumiga "Armupurjus" Aasta Jazzalbumi ja Aasta Naisartisti auhinna pälvinud Kadri Voorand. * In memoriam Jaan Ruus (1938-2017). Lahkus mitukümmend aastat eesti filmikriitika esikõneleja Jaan Ruus, kes ligemale pool sajandit populariseeris oma kirjutistega filmikunsti. Kuulame Markus Järvi intervjuud Jaan Ruusiga aastast 2013. Stuudios on Kaisa Jõhvik.