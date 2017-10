Delta 24. Marie Pullerits, I

* Stuudios on Johanna Vahermägi, kes pälvis Muusikapäeval Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia tipptasemel kontserttegevuse eest. Vestleme vioolamängu eripärast ning Johanna senistest ja edasistest loomingulistest plaanidest. Milline on noore muusiku elu? * Stuudios on elektroonilise- ja jazzmuusika artist Raun Juurikas ning šveitsi löökpillimängija Brian Quinn, kes esinevad saabuval nädalalõpul Šveitsi-Eesti jazzfestival LUG_TLL 2.0 nime all duo BRAUN. Räägime muusikute rahvusvahelisest koostööst ja lähenevatest kontsertidest.