Delta 24. Kaisa Jõhvik, II

* Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate hulgas pälvis audiovisuaalse kunsti sihtkapitali eripreemia filmihariduse jõulise ja süsteemse edendamise eest Elen Lotman. Laureaat on stuudios. * Eeloleval pühapäeval toimub järjekordne kontsert sarjast SOOLO Tallinna Kunstihoones. Stuudios on sel korral sarjas musitseeriv pianist-helilooja Kirke Karja. * MustonenFest 2017 lõppkontserdist (4.02.2017) räägib Andres Mustonen. (Lisete Velt) Saatejuht on Kaisa Jõhvik.