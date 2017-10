Delta 24. Erle Loonurm, 1

Erle Loonurm, 1

* Eesti Riiklik Sümfooniaorkester annab õhtul kontserdi. Prokofjevi ja Šostakovitši muusikat ühendavat kava juhatab täna orkestri endine peadirigent, kauaaegne Peterburi Filharmoonia sümfooniaorkestri dirigent Nikolai Aleksejev. Prokofjevi Kolmandas klaverikontserdis soleerib maailma pianistide ladvikusse kuuluv Deniss Kožuhhin. Klassikaraadio teeb kontserdist ülekande täna algusega kell 19. (Äli-Ann Klooren ja Kersti Inno) * Sõltumatu Tantsu Lava pakub sel hooajal võimaluse kahel kuni kolmel kriitikul käia tasuta kõigil maja lavastustel ja nendega seotud loengutel. Kuhu on kadunud nüüdistantsukriitikud? Kus on julged ja targad, kes pistaksid rinda selle lavakunsti avangardiga? Stuudios on Madis Kolk ja Iiris Viirpalu. (Erle Loonurm)