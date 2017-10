Delta 24. Miina Pärn, I

* Botaanikaaia palmisaalis leiab täna õhtul aset ebatavaline kontsert, millel akustiliste ja elektrooniliste instrumentide koosmõjul sünnib ainukordne improvisatsioon. Üks esineja on ruum ise, mille parameetritega muusikud on võtnud nõuks manipuleerida. Stuudios on projektis osalevad Katariin Raska, Theodore Parker ja Ekke Västrik. (Ivo Heinloo) * Viljandi Kultuuriakadeemia 12. lennu teatritudengid on välja tulnud oma esimese diplomilavastusega. Saša Pepeljajevi “Primavera Paunveres” tõukub kolmest klassikalisest materjalist – Oskar Lutsu “Kevadest”, Igor Stravinski muusikast balletile “Kevadpühitsus” ning Sandro Botticelli maalist “Primavera. Kevade allegooria”. Kõnelevad dramaturg Karl Koppelmaa (teater Kelm) ning teatrikunsti tudengid Mari Anton ja Elar Vahter. * Algas mikrotonaalse muusika minifestival Sound Plasma, mille raames toimuvad õpitoad, loengud ja kontserdid. Külaliste hulgas on heliloojad Klaus Lang ja Dror Feiler ning glissando-flöödi asjatundja Erik Drescher. Festivalist räägib Arash Yazdani. (Johanna Mängel)