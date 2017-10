Delta 24. Kärt Kelder, II

* Järgmise nädala alul, 9. oktoobril avatakse Roomas Galleria Nazionale d´Arte Modernas Konrad Mägi suur isiknäitus. Esmakordse sündmuse tähistamiseks ilmus ka kunstiteadlase ja dramaturgi Eero Epneri sulest Eesti modernistliku maalikunstniku neljas elulooraamat. Stuudios laiendab teemat Eesti Kunstimuuseumi juht Sirje Helme. (Kärt Kelder) * Nädalalõpus jagatakse taas Etnokulpe. (Liina Vainumetsa) * Tänavune aasta on Eesti moedisainile olnud väga edukas. Meie moeloojaid on kutsutud nii New Yorki, Londonisse, Pariisi kui ka mujale. Ka Eesti inimesed hindavad aina rohkem kodumaist moedisaini. Rääkisime Kunstiakadeemia moedisaini osakonna juhataja Piret Puppartiga ning New Yorgi moenädalal käinud kudumidisaineri Kristel Kuslapuuga. (Kärt Kelder)