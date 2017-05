Delta 24. Kersti Inno, II

* 1.-4. juunini toimub Tallinnas ja Sauel XV Rahvusvaheline Noorte Rütmimuusika festival “Visioon”. Festival on suunatud kõigile noortele muusikutele, et tutvustada kõrgetasemelist jazz- ja rütmimuusikat ning arendada pillimängu- ja improvisatsioonioskusi. Stuudios on festivali projektijuht Kristiina Liivik, Saue muusikakooli rütmimuusika osakonna juhataja Iljo Toming ja noored muusikud. * Evald Okase Muuseum Haapsalus avas suvehooaja. Muuseumi kunstisuvi algab kolme väljapanekuga. Evald Okase mahukast loomingust on eksponeeritud tema joonistused, graafika, maalid ja objektid. Samas on vaadata Mai Levini kureeritud näitus “Maalida kõike!”. Muuseumi galeriis ja pööningusaalis on avatud Noore Skulptori preemianäitus 2017 “Speed of Space”. Reportaaž kohapealt.