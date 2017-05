Delta 24. Anne Prommik, I

*Kolmapäeval algavate Vanalinna päevade teemaks on tänavu Noor vanalinn. Missugused muusikasündmused meid ootavad ja mida pakutakse noorteaastal kõige väiksematele külastajatele, valgustab festivali kunstiline juht Anne Velt. (Anne Prommik) *Tartu Elektriteater otsib omale uut kodu, seansid Tartu Uues Teatris on lõppenud. Alates 1. juunist näitab Elektriteater suviseid välikino seansse mitmel pool Tartu linnaruumis, aga ka metsas ja mujal Eestis. Lähematest ja kaugematest plaanidest räägivad Tartu Elektriteatri programmijuht Elo Vilks ja visionäär Andres Kauts. (Liina Vainumetsa) *Tartu Linnamuuseumis on avatud näitus "Olev Prints ja Tartu Jaani kiriku kadunud värvid". Lähemalt räägib kuraator Johanna Lamp (Hedvig Lätt)