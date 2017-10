Delta 24. Marie Pullerits, I

* Stuudios on jazzpianist Holger Marjamaa, kes on viimastel aastatel hoogsa lennuga vormunud tippmuusikuks. Räägime muusika rollist Holgeri elus, viimase aja tähtsündmustest, õpingutest New Yorgi Manhattan School of Music’is ning edasistest plaanidest. Saatejuht on Marie Pullerits