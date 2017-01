Delta 24. Ivo Heinloo, II

* Loomingu Raamatukogu tähistab 60. sünnipäeva. Eestlaste lugemislaud on tänu sellele ajakirja mõõtu väljaandele oluliselt rikastunud hea tõlkekirjandusega. Stuudios on Loomingu Raamatukogu peatoimetaja Triinu Tamm. ( Ivo Heinloo) * Eile õhtul toimus Mustpeade Majas Kristjan Randalu soolokontsert. Hetki kontserdilt. ( Ivo Heinloo) * Mustamäe kultuurikeskuses Kaja on alanud sari "Maailm Mustamäel", mis tutvustab Tallinnas elavaid erinevaid rahvuseid ja nende kultuure. Kontsert pealkirjaga "Great American Jazz" seab fookusesse muusika Ameerika džässi kuldajastust. Stuudios on lauljanna Sofia Rubina. ( Ivo Heinloo)