Delta 24. Robert Staak, I

* Täna tähistataks pidukontserdiga helilooja Jaan Räätsa hiljutist juubelisünnipäeva. Tallinna Muusikakeskkooli sümfooniaorkestri ja solistide esituses kõlab Räätsa Kontsert kammerorkestrile (1961), kultusteos, mis on aastakümneid olnud üks Eesti muusika visiitkaarte. Ülekanne sünnipäevakontserdilt algab kell 19. (Miina Pärn). * Tartu Ülikooli loodusmuuseumis on alates homsest avatud näitus “Kaduvate liikide kannul”. Stuudios on külas näituse üks kuraatoritest Rein Kuresoo, kes selgitab, mis on kuues väljasuremislaine ja millised on näituse tagamaad. (Liina Vainumetsa)