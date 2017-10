Delta 24. Kadri Toomeste, 2

* Stuudiokülaline on Marika Moksi, kes pälvis äsja Aasta lasteaiaõpetaja tiitli. Uurime, kuidas lastele muusikat õpetada ja kas lapsed tahavad muusikaga tegeleda. Kuidas toime tulla töös ette tulevate valupunktidega ja milline tähendus on muusikaõpetajal väikelapse elus. (Kadri Toomeste) * Läheme külla Tartu eramuusikakoolile Helivõlu. Kooli direktor Anneli Leima räägib, milliseks on 2014. aastal asutatud kool esimestel aastatel kujunenud. Õppijasõbralikus koolis käib ligi 70 õpilast, kellest pea pooled on täiskasvanud. (Liina Vainumetsa) * Elvas, Lendteatris toimub Eesti I lühilavastuste festival „Loomelend“. Lähemalt räägib Lendteatri juht ja festivali peakorraldaja Aire Pajur. (Hedvig Lätt) Saatejuht on Kadri Toomeste.