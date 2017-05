Delta 24. Marie Pullerits, II

* Klassikaraadio tuleb taas külla! Homme alustab kevadist kontserdireisi "Klassikaraadio tuleb külla" noorte muusikute trio. Lääne-Eesti koolides annavad kontserte pianist Karolina Žukova, viiuldaja Hans Christian Aavik ja tšellist Marten Meibaum. Ees ootavad esinemised Lihula Gümnaasiumis, Tõstamaa Keskkkoolis, Virtsu Koolis, Muhu Põhikoolis ja Läänemaa Ühisgümnaasiumis. (Lisete Velt) * Saatekülaline on koreograaf Teet Kask, keda võib pidada üheks rahvusvahelisema haardega eesti tantsukunstnikuks. 1986. aastal Tallinna Balletikooli lõpetamise järel on ta töötanud Rahvusooper Estonia balletiartistina, Stockholmi Kuninglikus Ooperis ja Norra Rahvusooperis. 1997. aastal alustas ta tööd vabakutselise koreograafina ning on sellest ajast saati lavastanud eri balleti- ja ooperiteatrites üle Euroopa, aga ka Venemaal, Gruusias ja Tais. 2005. aastal lõpetas ta koreograafia magistrantuuriõpingud Londonis Trinity Laban konservatooriumis. Eesti publik on Kase töid saanud