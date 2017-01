Delta 24. Lisete Velt, II

* Eelmisel nädalalõpul jagati Eesti Muusikaauhindu. Aasta ansambli ja aasta rockalbumi tiitli pälvis Elephants From Neptune. Stuudios on ansambli solist Robert Linna. * Estonia teatri kammersaalis on homme džässballetiõhtu. Lavale tuuakse kontrabassist Toivo Undi ja Eesti Rahvusballeti tantsijate Triinu Leppik-Upkini ja Sergei Upkini koostöös sündinud tantsulavastus. Muusika autor on Leedu džässmuusik Dainius Pulauskas. Kontrolletendusel käis asjaosalistega rääkimas Ivo Heinloo.