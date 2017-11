Delta 24. Kaisa Jõhvik, II

Kaisa Jõhvik, II

* Eesti Pillifondi kogu täienes enam kui 400 aasta vanuse viiuliga - kollektsiooni lisandunus viiul, mis on üks kallimaid fondi kuuluv muusikainstrumete. Viiuli on valmistanud Itaalia pillimeister Giovanni Paolo Maggini (1580 – 1632) ning see teenis Eesti artisti Vladimir „Boba“ Sapožninit (1906 – 1996) kogu karjääri jooksul. Stuudios on Hans Christian Aavik, kes eilsel pilli esitluskontserdil viiulil musitseeris. * Ka tänavu on Pimedate Ööde Filmifestival Tartus. Tartu PÖFFi tutvustab stuudios projektijuht Agnes Nurme. (Liina Vainumetsa)