Delta 24. Kadri Toomeste, II

* Emil Laansoo elust ilmus raamat. Stuudiokülaline Siiri Tall räägib oma isast - olulisest persoonist 20. sajandi Eesti (levi)muusika ajaloos. Oli ta rohkem klassik või levimuusik? „Ta oli perfektsionist, tegi mõlemat pühendunult ja need pooled täiendasid teineteist” rõhutab Siiri Tall oma isast rääkides, „Eelkõige oli mu isa viiulimees”. (Kadri Toomeste) * Vanemuises esietendub homme Tauno Aintsi lasteooper „Guugelmuugelpunktkomm“ - lugu lugu sellest, mis hakkab juhtuma, kui mobiiltelefon välja lülitada. Ooperi peategelane on tüdruk Juta, kes on maal vanaema juures, sest tema isa on tööl Soomes. Uuest lavateosest räägivad helilooja ning osatäitjad Pirjo Jonas ja Jaan Willem Sibul. (Hedvig Lätt) Saatejuht on Kadri Toomeste.