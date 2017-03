Delta 24. Marie Pullerits, II

* Stuudios on kitarrist ja helilooja Erki Pärnoja, kellelt ilmub kohe uus sooloalbum "Efterglow". Vestleme muusikuga tema uuest plaadist, senisest loomingust, muusikast ja edasistest plaanidest. (Marie Pullerits) * Reedel etendub kirjaniku enda kunagises elutoas Vilde nimelise teatri lavastus "Eduard Vilde naised 60 minutiga". Vilde teater tõi Eduard Vilde 150. sünniaastaks (2015) lavale stseenid Eduard Vilde elust ja suhetest naistega. Dramatiseeringu aluseks on Livia Viitoli "Eduard Vilde monograafia", Kairi Tilga "Tossutäkuga Euroopasse" jt Eduard Vilde eluloolised teosed. Stuudios on Tallinna Kirjanduskeskuse juhtivkuraator Kairi Tilga. Saatejuht on Marie Pullerits.