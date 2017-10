Delta 24. Kaisa Jõhvik, I

Kaisa Jõhvik, I

* Festival AFEKT jätkub täna kontserdiga “AFEKT Solistid”, mis toob lavale festivalil osalevad heliloojad ja interpreedid. Kava tutvustab festivali kunstiline juht Monika Mattiesen. Klassikaraadios algab ülekanne Vaba Lavalt kell 19. (Johanna Mängel) * Otsitakse marssi. Eesti Heliloojate Liit on Eesti Vabariigi 100. juubeli eel välja kuulutanud konkursi, leidmaks riigile uus pidulik marss. Marsi esiettekanne toimub 24. veebruaril Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri esituses. Uus tähtaeg partituuride esitamiseks on 24. november. Stuudios kommenteerib liidu esimees Märt-Matis Lill. * Minni Nurme sünnist möödub täna sajand. Nurme on kirjutanud olustikulist ja psühholoogilist proosat ning sõjasündmustest tingituna koduigatsuslikku luulet. Hiljem muutus Nurme luule pigem tundelüürikaks ja filosoofiliseks poeesiaks.