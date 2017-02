Delta 24. Mingo Rajandi, II

Mingo Rajandi, II

* Homme algav märts on rahvusvaheline frankofoonia kuu. Stuudios on Erkki Otsman, kel on tulemas Charles Aznavourile pühendatud kontsert "La Bohème" ning kontsert hispaania copladest ja pasodolitest "En mi jardin espańol". (Mingo Rajandi) * Eesti Heliloojate Liit ja Eesti Muusika Päevad kuulutavad välja heliloomingu konkursi "Noor helilooja 2017", mis on suunatud 12 " 23 aastastele noortele. Konkursi tähtaeg on 15. märts, finaal toimub 10. aprillil, žürii esimees on helilooja Märt-Matis Lill. Stuudios on eelmise aasta laureaat Karl Tipp ja tema juhendaja Tatjana Kozlova-Johannes. (Mingo Rajandi)