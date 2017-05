Delta 24. Marie Pullerits, II

* Saatekülaline Karl Saks (s. 1984) on tunnustatud vabakutseline koreograaf, tantsija ja muusik. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti õppe, tegeleb elektroonilise heliloomega artistinime all Cubus Luarvik ning lavastab aktiivselt nii Eestis kui välismaal, osaledes erinevates koostööprojektides. Karli viimane lavastus "Seisund ja disain" sai viimaste eesti teatri aastaauhindade tantsulavastuse laureaadiks. Räägime kuidas, miks ja milliseid seisundeid Karl keha ja heliga disainib. * Baltikumi suurim ning ainulaadne moe- ja disainitudengitele ning noortele disaineritele suunatud ERKI moeshow tähistab 27. mail oma 30. sünnipäeva. Stuudios on ERKI Moeshow konkursi žüriiliige, EKA Disaini ja rakenduskunsti osakonna juhataja ning moedisaini õppejõud Piret Puppart.