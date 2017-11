Delta 24. Kadri Toomeste, II

* Noorte Stuudios esines eile Tallinna Muusikakeskkooli Sümfooniaorkester, dirigent Jaan Ots. Kontsert on järelkuulatav Klassikaraadio kodulehel. Muusikat ja mõtteid eilsest saatest. (Lisete Velt) * Tulekul on Pärnu kitarrifestival, mille eesmärgiks on elavdada kitarrimängu Pärnu linnas ja maakonnas, pakkudes esinemisvõimalust erinevate oskustega kitarristidele. Stuudios on korraldaja Marek Talts. (Ivo Heinloo) * Eesti Rahvaluule Arhiiv tähistab oma 90. juubeliaastat Eesti eri paikades juunist detsembrini toimuva avaliku loengusarjaga „ERA tuleb külla“. Kümnes loengusarja külaskäik toimub Tartumaale Rupsi külla Juhan Liivi Muuseumi juba homme pärastlõunal. Stuudios täpsustab Ave Goršič . (Liina Vainumetsa) Saatejuht on Kadri Toomeste.