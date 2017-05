Delta 24. Lisete Velt, II

* Täna õhtul tähistab piduliku kontserdiga Rahvusooper Estonia kammersaalis 55. juubelisünnipäeva Tallinna Kammerkoor. Eesti vanimast kammerkoorist on Klassikaraadio stuudios kõnelemas Tallinna Kammerkoori peadirigent ja kunstiline juht Aivar Leštšinski ning koorilauljad Anu Lepasepp-Mugu ja Helena Peterson. * Külas on melomaanist antropoloogiatudeng Asko Astmäe, kelle muusikaarmastus, -lembus ja -sõprus väljendub lisaks kuulamisele selle tegemises, sellest kirjutamises ning selle mängimises. Saatejuht on Lisete Velt.