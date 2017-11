Delta 24. Ivo Heinloo, II

* Külaline. Külas on spordiarst Gunnar Männik, kes on hiljuti välja andnud albumi omakirjutatud klaveripaladega, mida plaadil esitab Andre Hinn. Kuigi lapsepõlves tegeles Gunnar Männik nii spordi kui muusikaga, sai spordiarmastus siiski tema eluteel määravamaks. Kuid see ei ole teda takistanud põhitöö kõrvalt kompositsiooniõpingutega alustamist EMTA professori Tõnu Kõrvitsa juures. “Nii meditsiinis kui muusikas on vaja hästi palju loovust. Selles mõttes on neis valdkondades ka sarnasusi,” räägib Gunnar Männik intervjuus. * Kammerkoori Voces Musicales kutsel külastab Eestit koorimaailma üks juhtivaid dirigente Stephen Layton, kes lisaks kõrgelt hinnatud Cambridge’i Trinity kolledži koori juhatamisele on tunnustust pälvinud ka teiste kollektiividega. Layton annab kooriga Voces Musicales kaks kontserti – reedel Viljandis ja laupäeval Tallinnas. Stephen Layton on stuudios. (Joosep Sang)