Delta 24. Ivo Heinloo, II

* Täna õhtul toimub Tartu Pauluse kirikus kontsert "Lucis Creator". Esinevad koor Schola Gregoriana Tartuensis Lilian Langsepa juhatusel ning Elke Unt orelil. Kontserti käisid stuudios tutvustamas Lilian Langsepp ja Elke Unt. (Liina Vainumetsa) * Külas on mitmekülgne kunstnik ja elektronmuusik Villem Jahu, kelle inspiratsiooniallikateks on musique concrete, noise, lo-fi esteetika ja vabaimprovisatsioon. Just viimasega tegeleb ta ka täna õhtul Philly Joe´s džässiklubis toimuval ebatavalisel kontserdil. (Ivo Heinloo) * Noored muusikud tiirutavad "Klassikaraadio tuleb külla" kontserdisarja raames neil päevil mööda Eestimaad. Karl Allikvee (viiul), Hanna Anett Peiel (tšello) ja Sven-Sander Šestakov (klaver) on täna kooliõpilaste ette astumas Alatskivil ja Koerus. (Ivo Heinloo)