Delta 24. Keiu Virro, I

Keiu Virro, I

* Eesti Rahvusmeeskoor (dirigent Mikk Üleoja), ansambel Vox Clamantis (dirigent Jaan-Eik Tulve) ja löökpillimängijad Vambola Krigul ning Madis Metsamart esitlevad homme õhtul Metodisti kirikus Norra helilooja Henrik Ødegaardi uhiuut albumit "Te lucis ante terminum". Album valmis koostöös Klassikaraadioga, helirežissöör on Tanel Klesment. Klassikaraadio teeb homsest kontserdit ülekande algusega kell 19. Dirigent Mikk Üleoja kommentaar. (Marge-Ly Rookäär) * Filmikomm. Kenneth Lonergani "Manchester by the Sea" (Tõnu Karjatse) * Tartu Kunstimuuseumi esimesel korrusel on avatud Anna-Stina Treumundi näitus "M-i märg" ja teise korruse näitusesaalides näeb Eesti nüüdisaegset koomiksinäitust "Hall tsoon". Lähemalt räägivad Rael Artel ja Joanna Hoffmann. (Hedvig Lätt) Saatejuht on Keiu Virro.