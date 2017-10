Delta 24. Ivo Heinloo, I

* Mustpeade Majas kannavad täna õhtul tšellist Theodor Sink ja pianist Kadri-Ann Sumera ette César Francki, Erkki-Sven Tüüri ja Alfred Schnittke teoseid. Stuudios on Kadri-Ann Sumera. * Sel nädalavahetusel on toimumas Tallinnas Jaani kirikus viimased kontserdid ainulaadsest sarjast “Kirikukellad meie linnas”. Sarja eesmärgiks on tutvustada kellasid, mis peagi linna helipilti kellamänguga rikastama hakkavad. “Selliseid juhuseid, kus kirikukellad on kiriku akustikas vabalt mängitavad, tuleb ette ehk vaid kord sajandis,” räägib sarja eestvedaja Madis Metsamart intervjuus. (Eva Väljaots)